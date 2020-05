Pechino Express: ex naufraga si candida a partecipare (…con un altro ex naufrago)

L’ottava edizione di Pechino Express si è conclusa lo scorso aprile con la vittoria delle Collegiali e – nonostante la nona edizione sia stata confermata da Rai Due – a causa della pandemia attualmente in corso non c’è al momento nessuna data certa sull’inizio delle riprese che, generalmente, avvenivano sempre in piena estate.

Nonostante ciò alcuni vip si sono già candidati a partecipare: il primo è stato in tempi non sospetti Piero Pelù durante il Dopo Festival sanremese, mentre la seconda è stata Marina La Rosa intervistata da Lorenzo Bosio per TvLo.

“Farei subito Pechino Express perché sarebbe fantastica l’esperienza. Lo farei con Luca [Vismara, ndr]. Ho seguito l’ultima edizione di Pechino Express perché c’era Vera Gemma che conosco. E’ pazza, la amo! Ho visto anche come si è comportata Soleil: la conferma del fatto che sia una stron*a. A L’Isola dei Famosi è stata un dito su per il cu*o e non in maniera piacevole, chiaramente. Ha reso invivibile quell’esperienza. E’ proprio stron*a, sembra incattivita. Sembra che la vita le abbia fatto qualcosa di brutto, parlare con lei è impossibile”.

Marina La Rosa e Luca Vismara insieme a Pechino Express? Ok, dove devo firmare per aprire la petizione?