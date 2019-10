Pechino Express: Luca Onestini rifiuta all’ultimo di partecipare – svelato il vero motivo del no

Il mese scorso è iniziato a circolare un rumor secondo il quale Luca Onestini e Ivana Mrazova avrebbero fatto parte del cast di Pechino Express 2020. Il settimanale Chi però ha fatto chiarezza, rivelando che i due avrebbero detto di ‘no’ all’ultimo minuto, poco prima di mettere la firma sul contratto.

“Come mai al momento di mettere la firma sul contratto per partire come concorrenti di Pechino Express, la coppia nata al GF Vip ha deciso di non partecipare al programma targato Rai?”

A svelare i motivi di quel ‘no’ sospetto c’ha pensato Elenoire Casalegno a Vite da Copertina, il programma che conduce quotidianamente su Tv8 insieme a Giovanni Ciacci.

“Luca ha detto di no a Pechino perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni”,