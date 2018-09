Pechino Express, regolamento stravolto: ecco cosa cambia fra gara ed eliminazioni

Pechino Express è pronto a debuttare con la nuova stagione da giovedì su Rai Due e durante la conferenza stampa riportata da TvBlog abbiamo scoperto che i concorrenti che dobbiamo tenere d’occhio sono Adriana Volpe (descritta come una ‘cattiva pronta a tutto per vincere’), Paola Caruso (‘una squilibrata’) e Maria Teresa Ruta (‘ha una spiritualità che non conoscevamo’).

Pechino Express, cambia il regolamento

Il regolamento è stato stravolto rispetto alle scorse edizioni e la coppia che vincerà la tappa sarà costretta a proseguire insieme ad altre due coppie (che avrà l’onore di scegliere) formando un vero e proprio team. Le tre coppie saranno collegate da un telefono analogico e dovranno arrivare al traguardo insieme con il motto de “l’unione fa la forza“.

Anche il momento dell’eliminazione è stato cambiato: a rischio non andranno più le ultime due coppie, bensì le ultime tre e chi andrà a casa sarà deciso dal resto del gruppo che voterà con le palette (e non più dai vincitori della tappa).

“Ci sarà maggiore competizione e tensione tra le coppie, vivranno con una telecamerina nello zaino: è stata messa per raccontare cosa avviene la notte. Il bello è entrare in queste realtà da dentro. Quando restano da soli e si raccontano le loro storie entrano in scena queste telecamerine”.

E sull’esclusione di Eleonora Brigliadori, Costantino Della Gherardesca, ai microfoni di Blogo, ha sminuito:

“Perché era stata scelta nonostante le sue idee già note? Erano delle fasi preliminari di casting. Ci sono un sacco di persone scelte all’inizio i cui nomi non sono neanche usciti. La Rai si è schierata dalla parte della scienza, figuriamoci. Io ho fatto anche una campagna per i vaccini qualche anno fa per l’Unicef, non so se vi ricordate. La trovo una posizione giusta da servizio pubblico, pro scienza in questo periodo di troppa disinformazione”.

Peccato che il nome della Brigliadori (insieme a quello del figlio) fosse in realtà già stato annunciati dalla Rai.

Pazienza.