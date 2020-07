Pechino Express trasloca: “Il programma probabilmente andrà in onda su Sky”

La settimana scorsa intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni Costantino Della Gherardesca ha confermato la sua presenza al timone Pechino Express, ma ha anche detto che (a causa del CoronaVirus) prima di un anno sarà difficile partire con le riprese. Quindi vedremo Pechino Express solo nel 2022? Probabilmente sì, ma non su Rai 2, o almeno così pare.

Davide Maggio poco fa durante una diretta ha rivelato l’intenzione della Rai di sbarazzarsi del popolare reality. Stando a quanto ha dichiarato Maggio, Pechino Express dovrebbe sbarcare su Sky.

“Pechino Express si trasferisce su Sky. Quindi ciao, ciao Rai 2. Con ogni probabilità Pechino Express andrà in onda su Sky, forse su Sky 1 o Tv8. Per la prossima edizione boom, Pechino Express su Sky. Secondo me il programma aveva perso tanto, ma non dal punto di vista produttivo, perché il programma era molto valido. Lo trovavo un programma da servizio pubblico. Il problema è che con il tempo è diventato il rifugio di amici del conduttore, che tra l’altro il cast si allontanava, non andava ad appagare i gusti di tutto il pubblico della seconda rete, ma diventava l’espressione di una nicchia, ovvero le personali simpatie del conduttore. Quindi una nuova vita per il programma ci sta”.