Pechino Express spoiler: ecco chi è già stato eliminato

Mancano ancora tre mesi alla messa in onda delle nuove puntate di Pechino Express che si stanno registrando proprio in questi giorni fra Thailandia, Cina e Corea. Molte coppie però sono già state eliminate e alcuni sono già tornati a casa.

Il primo ad esser rientrato in Italia è stato Max Giusti già visto in azione durante l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, mentre il secondo è Gennario Lillio tornato su Instagram con un nuovo look più barbuto.

“Finalmente sono tornato a casa! Mi faccio vivo soltanto ora perché non potevo prendere il mio telefono. Non posso parlare, ma posso rivelarvi che per me è stata una bellissima esperienza. Molto intensa, direi pazzesca!”

E se spoiler mi dà spoiler possiamo già depennare la coppia dei Gladiatori e dei Guaglioni come vincitori.

Pechino Express, il cast:

I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi;

Padre e Figlia: Marco Berry e Ludovica Marchisio;

Le Figlie d’Arte: Asia Argento e Vera Gemma;

I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi;

Le Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni;

Gli Inseparabili: Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori;

Le Top: Ema Kovac e Dayane Mello;

Mamma e Figlia: Soleil Sorge e Wendy Kay;

I Palermitani: Annandrea Vitrano e Claudio Casisa;

I Guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo.

Il cast è formato dalla coppia di conduttori gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi, dal loro collega Marco Berry che partecipa con la figlia Ludovica, dalle figlie d’arte Asia Argento e Vera Gemma, dai wedding planner Enzo Miccio con la sua assistente Carolina Giannuzzi, dalle due protagoniste de Il Collegio Nicole Rossi e Jennifer Poni, dai gemelli di Avanti Un Altro Valerio e Fabrizio Salvatori, dalle modelle Ema Kovac (già Madre Natura di Ciao Darwin) e Dayane Mello (ex naufraga de L’Isola dei Famosi), da Soleil Sorge in coppia con sua madre (saranno entrambe odiose, per questo già le amo), dagli YouTuber Annandrea e Claudio e dall’ex gieffino Gennaro Lillio che partecipa con Mister Italia Luciano Punzo.