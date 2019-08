Pechino Express: svelata la prima coppia che potrebbe partecipare

Pechino Express, nonostante gli ascolti in continua discesa che dimostrano un calo d’interesse dei telespettatori, tornerà con l’ottava edizione nel 2020 dopo un anno di pausa.

Alla conduzione tornerà il bravissimo Costantino Della Gherardesca e secondo le anticipazioni del settimanale Chi sono già iniziati i provini: la prima coppia che potrebbe partecipare all’ottava edizione potrebbe essere quella dei Ciclisti formata da Ignazio Moser e da suo cugino Moreno Moser.

“Ignazio Moser in coppia con suo cugino Moreno, è in corsa per partecipare alla prossima edizione di Pechino Express come concorrente. Unici ostacoli da superare la lontananza e la nostalgia per la fidanzata Cecilia Rodriguez”.