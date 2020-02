Pechino Express: Vera Gemma dà della putt**a a Soleil Sorge e minaccia di menarla (VIDEO)

Soleil Sorge è una vera vipera ed ovviamente l’amiamo proprio per questo.

Altro giro, altra corsa! Se ad Uomini e Donne ha creato il panico fra le corteggiatrici, al Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta Luca Onestini ed a L’Isola dei Famosi ha fatto perdere più volte la pazienza a Luca Vismara e Marina La Rosa, a Pechino Express i suoi nemici numero uno sembrerebbe essere la coppia dei Sopravvissuti composta da Vera Gemma e Gennaro Lillio.

Durante una prova, infatti, Soleil Sorge – per evitare che i Sopravvissuti partissero – si è posizionata davanti la loro macchina bloccandogli il passaggio. Il gesto non è ovviamente piaciuto a Vera Gemma che – urlando a Gennaro Lillio – ha detto: “Sposta sta putt**na!“.

Durante un successivo loro confronto, Soleil Sorge ha poi ricordato di aver fatto semplicemente “una protesta pacifica” e di non aver mai infranto il regolamento in quanto l’azione di bloccare un passaggio ad una coppia avversaria non sarebbe punibile.

“Si chiama protesta pacifica e lo fanno in molti paesi. Nelle regole di questo gioco non c’è scritto da nessuna parte che non si possono utilizzare tutte le tecniche e le strategie che si vuole. In gara ed in amore vale tutto”.

Di tutta risposta Vera Gemma le ha detto:

“Ed io allora la prossima volta ti meno e poi dico che non c’è scritto da nessuna parte che non ti posso menare!”.

Poesia.