Pechino Express: Wendy Kay e Soleil contro Costantino Della Gherardesca

Wendy Kay e sua figlia Soleil Sorge sono tra le protagoniste di questa edizione di Pechino Express. Le due donne sono state definite dal web come le ‘cattive’ del programma, etichetta però che a loro non è piaciuta. Wendy in un’intervista concessa al bravissimo Francesco Canino per Chi, ha anche attaccato Costantino Della Gherardesca, accusandolo di aver aizzato contro lei e Soleil del cyberbullismo.

“Questa è una definizione data a Soleil per la sua competitività e Costantino della Gherardesca l’ha riattribuita a noi come coppia a Pechino Express. Questo ha portato molti ignoranti a una sorta di cyberbullismo, aizzato purtroppo dal conduttore: le persone non si rendono conto dei danni fatti da una comunicazione sbagliata… Enzo Miccio ha spodestato Soleil come capo della ‘cattiveria’. E non ho mai sentito mia figlia minacciare di ‘menare’ qualcuno come Vera Gemma. Paradossalmente la nostra è la coppia più sincera e buona di quest’edizione”.

Onestamente mi pare davvero strano che sia stato un “cattive” di Costantino a scatenare del cyberbullismo contro la coppia ‘mamma e figlia’.

ho intervistato Soleil Sorge e la madre Wendy, che rispondono agli attacchi, raccontano il loro “rapporto burrascoso” e lanciano qualche frecciata a Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. @chimagazine #pechinoexpress pic.twitter.com/32w2UuLkpq — Francesco Canino (@fraversion) March 19, 2020

Scusate, ma Wendy e Soleil, adesso sono in quarantena insieme? 😳#pechinoexpress — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) March 19, 2020