Perez Hilton e le accuse choc su Lady Gaga: “Odiava Katy Perry e mi ha detto che faceva uso di coca”

Perez Hilton è tornato a parlare di Lady Gaga ed ovviamente non in modo positivo. Il blogger americano ha dichiarato che in passato la Germanotta odiava Katy Perry perché era gelosa di lei. Ma non è finita qui, Perez ha anche aggiunto che Gaga gli avrebbe confessato che Katy faceva uso di coca.

“Adesso non penso che si odino più. In passato però Lady gaga la odiava al 100% e questo perché era gelosa. Gaga mi ha detto che sapeva che Katy Perry faceva uso di coca ed era incavolata per il fatto che avesse questa immagine da brava ragazza che il pubblico amava. La considerava falsa. Mi sembrava irrazionale in quel momento. E le ho detto questo. Posso garantirvi che è tutto vero e io ricordo bene quello che Lady Gaga mi diceva su Katy Perry”.

Posso anche credere alle rivelazioni di Perez Hilton, che però risulta pesante e ridicolo a parlare continuamente della Germanotta, anche ad anni di distanza dalla loro litigata.

Perez Hilton: i tweet su Gaga e Katy.

These were simpler times, before the period where Lady GaGa hated Katy Perry. https://t.co/vgMlXg84VS — Perez (@ThePerezHilton) June 18, 2020

GaGa told me she KNEW Katy did cocaine and she was pissed that she had this good girl image that the public loved and bough into. She viewed her as fake. Seemed irrational to me at the time. And I told her such. — Perez (@ThePerezHilton) June 19, 2020