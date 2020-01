Perez Hilton torna a parlare (male) di Lady Gaga: “Ho provato a contattarla…”

Nel 2014 Perez Hilton durante un’intervista ha vomitato una valanga di cattiverie contro l’ex amica Lady Gaga, accusandola anche di averlo sfruttato. Qualche anno dopo, il noto blogger ha addirittura rivelato che la popstar avrebbe sabotato la carriera di almeno 2 popstar.

Adesso Perez è volato in Australia per partecipare al reality ‘I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here’ e durante l’ultima puntata è tornato a parlare della sua nemicamatissima.

“La faida più brutta che ho avuto? Ne ho avute tante in realtà. La peggiore, quella con Lady Gaga è stata davvero tremenda. Sapete, tutti qui hanno vissuto una certa fama, ma – e questo non è un insulto – non una sola persona in questo camp ha avuto una fama simile a quella di Gaga. Beh, quando hai quel tipo di fama, distorce davvero tutta la tua vita, la tua percezione della realtà, il modo in cui le persone ti trattano. Sono scioccato perché la consideravo una vera amica e lei mi ha tradito. Ora, guardo indietro e capisco che lei stava affrontando molte cose. Però vedo anche che lei non è più circondata da quelle persone che erano con lei all’inizio della sua carriera e che l’hanno aiutata. Non ha più il suo team originale. Se mi manca? Abbiamo trascorso molti bei momenti insieme, ma non posso dire che mi manca, no. Gaga non mi ha mai contattato. Io ho provato a contattarla. Le ho chiesto scusa, anche se non credo di aver sbagliato. Ma niente. Sono stato ferito, tradito e pugnalato alla schiena da lei. Chiudo dicendo che non è mai stata mia intenzione ferirla”.

Perez Hilton potrebbe tranquillamente partecipare ad una puntata della serie di Real Time “Io e la mia ossessione“. Una cosa però è vera: molti cantanti sono pronti a stenderti il tappeto rosso fino a che scrivi di quanto sono meravigliosi i loro album, ma alla prima critica ti inseriscono nella blacklist. Questo credo che abbia a che fare con il loro rapporto tossico con la fama e con le centinaia di “lecca backstage” di cui si circondano. Onestamente non so se questo vale anche per la Germanotta (e non ci sarebbe nulla di sconvolgente). Di sicuro Perez dovrebbe mettersi l’anima in pace e smettere di parlare di Gaga.

