Uno dei più famosi personaggi di Uomini e Donne si candida per il Grande Fratello Vip

Uno dei più famosi personaggi delle ultime stagioni di Uomini e Donne si è candidato per partecipare al Grande Fratello Vip. In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, Sara Affi Fella ha dichiarato che le piacerebbe partecipare al reality di Canale 5 per farsi conoscere meglio.

“Quel periodo dopo Uomini e Donne? Posso dire che è stato terribile. Sono stata molto male. La mia testa pensava di tutto. Poi, mi è scattato un campanello d’allarme e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo, che mi ha aiutato a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. Purtroppo tanti rapporti lavorativi si sono interrotti proprio per colpa del mio errore. Mi dispiace, oggi non lo rifarei. Ma in tv mi piacerebbe tanto fare il Grande Fratello, per farmi conoscere meglio. Il mio ragazzo Francesco mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata. Ci sono le basi, ma vogliamo goderci la nostra storia con calma. Di sicuro vogliamo stare insieme, poi chissà.“

Dobbiamo tutti ringraziare la Fuffi Fella per il trash che ci ha regalato la scorsa estate, ma non penso che potrebbe darci molto altro al Grande Fratello Vip 2019. Fossi stato uno degli autori l’avrei presa immediatamente l’anno scorso, ma ormai lo scandalo è scemato e le acque si sono calmate. Insomma, di una versione pentita e ripulita della Fuffi Fella ce ne facciamo davvero di poco, anche perché dopo il soporifero GF Vip 3, adesso c’è bisogno di una scossa.

Per la prossima edizione del GF Vip potrebbero pensare di ributtare in casa Pamelona, giusto per vederla scappare (a questo giro magari cercando un bus) pochi giorni dopo l’entrata, donando a noi telespettatori il trash che meritiamo e a loro il botto di ascolti. Pensate ad Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato da Valeria Marini, con la Prati in casa.