Pete Davidson fluido: il racconto piccante su quello che faceva pensando a Leonardo DiCaprio

Pete Davidson ha posato in versione Ken umano sul nuovo numero di Paper Magazine. Il comico americano ha raccontato che da piccolo aveva una grossa cotta per Leonardo DiCaprio (chi non ce l’aveva?). Pete ha anche detto che da ragazzo “si divertiva” pensando a Leo.

“Cotte vip? Beh, da ragazzo ero solito darmi piacere con Leonardo DiCaprio. Mi piaceva tanto. Voglio dire, è fantastico. Avevo una cotta davvero enorme per lui. Nella mia stanza avevo un enorme poster di lui da The Beach. Lui era il più fico di tutti”.

Viva la sincerità.



Se a parlare di Leonardo non si è fatto problemi, quando il giornalista gli ha chiesto di Ariana Grande Pete Davidson ha preferito non parlare troppo.

“Non faccio dichiarazioni pubbliche sulle mie relazioni perché non penso sia giusto. Di solito esprimo come mi sento attraverso il lavoro. Quindi, spero che stia bene. Spero che sia molto felice. Ed è praticamente tutto. Tratto la ragazza con cui sono come una principessa. Cerco di dare il massimo. Se hai una relazione con qualcuno, dovresti solo far sentire quella persona il più speciale possibile. Ma a volte quando metti così tanto impegno su qualcuno, questo destabilizza, e qualcuno non riesce a tenere il passo. La lezione che ha imparato dalle relazioni passate? Non avere aspettative. Sono quasi impazzito e l’ho imparato da una relazione passata, e mi ha reso migliore. Mi ha fatto male che questa persona non abbia saputo “eguagliare” la mia intensità di sentimenti. Non sono davvero bravo ad accettare solo parole, perché spesso le persone dicono cavolate tutto il tempo. E questa persona ha avuto parole molto pesanti e per questo sono quasi diventato pazzo”.

Le foto di Pete Davidson per Paper Magazine.

📸 by tommy dorman pic.twitter.com/TS1kEVYP3l — Pete Davidson (@itspetedavidson) November 21, 2019

Should I talk about Pete Davidson pleasuring himself to Leonardo DiCaprio? pic.twitter.com/ZY7StpMq86 — BROchella (@iambobby) November 22, 2019

PH: Tommy Dorman