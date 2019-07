Pierluigi Diaco sbrocca durante la sua trasmissione: “Hanno bevuto? Sono impazziti!”

Pierluigi Diaco ha sbroccato (di nuovo!) durante l’ultima puntata del suo programma Io e Te, questa volta però non l’ha fatto contro un suo ospite (come invece in passato ha fatto contro Vera Carbone e Antonella Boralevi), bensì contro i suoi stessi autori, colpevoli di aver mandato in onda delle immagini non richieste.

Il caso è avvenuto durante l’ospitata di Umberto Smaila, quando è stato chiamato a vedere delle vecchie foto di famiglia. Peccato che quando Diaco abbia chiesto di vedere la foto del padre, gli autori abbiano mandato quella del cugino, errore replicato anche con la foto della madre. Un errore che capita spesso durante i programmi in diretta ma che Diaco non ha mandato giù.

“Devo dire che in regia hanno bevuto oggi pomeriggio, ma va bene così.. […] gli autori sono impazziti”.

Questo genere di errori – come già scritto – capitano spessissimo con i programmi in diretta, sta generalmente al conduttore saper sdrammatizzare.