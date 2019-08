Pierluigi Diaco fa una gaffe in diretta e poi chiede scusa ai telespettatori (VIDEO)

Ieri pomeriggio Pierluigi Diaco a Io e Te ha intervistato Tullio Soleghi. Mentre faceva vedere al comico alcune sue vecchie foto – chiedendogli di commentarle – Diaco ha mostrato uno scatto della Cinquecento di Solenghi ed ha fatto una gaffe grammaticale.

Mi immagino la professoressa Fullin così…

Il conduttore non si è accorto subito del suo scivolone, ma dopo la pubblicità si è scusato con i telespettatori.

“Bentornati. Sono desolato cari telespettatori, mi scuso con tutti voi. Io ho un grandissimo rispetto per la lingua italiana. Prima citando la macchina Cinquecento di Solenghi ho detto ‘questa macchina se potrebbe parlare’, invece che ‘se potesse parlare’.

Siccome tengo all’italiano e chi fa il mio mestiere deve essere vigile sulla lingua, mi scuso con tutti voi per non aver onorato la più bella lingua del mondo che è appunto la lingua italiana. Va bene, anzi non va bene, ma andiamo avanti lo stesso”.