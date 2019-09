Pierluigi Diaco piange in diretta per il marito (VIDEO)

Venerdì scorso durante l’ultima puntata di Io e Te, Pierluigi Diaco è scoppiato a piangere dopo aver parlato di suo marito, Alessio Orsingher.

“Quando ho iniziato a lavorare ho dovuto smussare alcuni lati del mio carattere spigoloso. La serenità che ho oggi la devo, non solo alla mia famiglia, ma anche alla persona con cui condivido la vita. Alessio, il mio nucleo familiare. Con il nostro cane Ugo siamo una famiglia. Non voglio convincere chi non pensa che due persone dello stesso possano formare una famiglia, ma per me è così. Con Alessio il mio cuore batte in un’altra maniera.

Questa trasmissione non si chiama Io e Te, neanche Io e Voi, ma si chiama Io e Alessio. Lui e Ugo (il loro cane) sono la mia vita.

Io non credo che esistano differenze. Non credo di avere la verità in tasca, non credo di essere perfetto, non credo di essere depositario di verità e poter fare lezione agli altri su come si deve vivere e su che sentimenti si debba avere. Quello che so è che da quando ho incontrato Alessio e nella mia vita è entrato Ugo. E voglio dedicare e condividere con voi la canzone del cuore mia, di Alessio e di Ugo”.