Piero Chiambretti resta in ospedale a causa del CoronaVirus: parla una sua amica

Lo scorso 17 marzo Vladimir Luxuria ha rivelato che Piero Chiambretti e sua madre sono risultati positivi al CoronaVirus. Purtroppo la notizia è stata confermata e pochi giorni dopo la mamma del conduttore di Rete 4 è deceduta, proprio a causa del COVID19.

Oggi un’amica di Chiambretti, Wilma Ghia, ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù ed ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da Piero che le ha detto che sta combattendo. Per adesso comunque il presentatore de La Repubblica delle Donne resta in ospedale, al Mauriziano di Torino.

“Combatte in ospedale. L’ultimo messaggio è stato ‘combatto’. Prego per lui. Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia.

Sua madre? Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero.

Per Piero Chiambretti avere perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava, ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare! Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate come loro”.