Piero Pelù presenta la sua nuova canzone contro l’omofobia

Levante ha portato a Sanremo 2020 un brano contro l’omofobia e il bullismo, ma c’è anche un altro cantante che ha partecipato all’ultimo Festival che ha appena presentato una canzone contro ogni forma di discriminazione, anche quella contro le persone omosessuali. Piero Pelù in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha parlato di ‘Fossi Foco‘ (una nuova canzone scritta e cantata con Andrea Appino) in cui sottolinea l’importanza del rispetto per ogni forma di diversità.

“Esistono argomenti importantissimi come appunto ‘Fossi Foco’ in cui canto ‘sono uomo e sono donna, sono lesbo e sono gay, io sono come sono e sono anche ca**i miei’. Il pezzo è scritto e cantato in duetto con Andrea Appino degli Zen Circus. Il brano è un inno al rispetto di ogni forma di diversità, un invito a “bruciare”, come diceva il poeta più rockstar di tutti Cecco Angiolieri, le paure che possono trasformarsi in odio per il diverso”.

Non sarà immediata e orecchiabile come Gigante, ma anche Fossi Foco è davvero una bella canzone. Complimenti a Piero che è tornato con il botto.

Nel nuovo album di #PieroPelù, #PugiliFragili in uscita domani, c’è anche il brano “Fossi Foco”, che in una strofa recita; “Sono uomo, sono donna, sono lesbo e sono gay. Noi siamo come siamo e sono anche cazzi miei”. La sto ascoltando proprio ora, è tra le più belle del disco. — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) February 20, 2020

Piero Pelù Fossi Foco: il testo.

Sono bianco e sono nero o tutte e due le metà

Io vivo nell’oceano delle mie diversità

La paura brucerei si la brucerei

Fuoco fossi foco fossi foco lo farei

Sono uomo e sono donna sono lesbo e sono gay

Noi siamo come siamo e sono anche ca**i miei

La paura bacerei si la bacerei

Fuoco fossi foco fossi fuoco lo farei

Sono l’ultima follia la moneta che non hai

Il peccato capitale nella banca degli dei

Fossi fuoco riderei un poco più di noi

Fossi fuoco fossi fuoco fossi fuoco riderei

Se fossi come jimmy e la sua stratocaster

Mi adoreresti certo con un pater noster

Un’isola deserta con il ghetto blaster

A message in a bottle si ma johnny walker

E allora

Fossi fuoco brucerei fossi fuoco brucerei

E apro le ali ma siamo lontani sempre più animali

Fossi inchiostro scriverei con una lacrima

Un messaggio per chi pensa che la storia sia finita

Attraverso le maree gli oceani di blu

E carta sulle labbra di chi non ci prova più

Fossi ritmo ballerebbe tutta quanta la città

E cassa rullo cassa rullo cassa senti qua

Fossi ritmo lo farei ritmo lo farei

Ritmo fossi ritmo fossi ritmo lo farei

Se io fossi il fuoco sulla stratocaster

Mi adoreresti certo con due pater noster

Le fiamme sono amore e noi firestarter

Non sono l’esorcista sono jako in thriller

Ah ah

Fossi fuoco brucerei

Fossi fuoco brucerei

E apro le ali ma siamo lontani sempre più animali

Fossi fuoco lo farei

Fossi fuoco brucerei

Fossi fuoco lo farei

Fossi fuoco ti bacerei!