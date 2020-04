Pillon contro Madonna, il leader del Family Day attacca la Regina del pop: “Anzianotta e plastificata, si vergogni!”

La scorsa settimana Madonna ha aderito al Covid-19 Theraupetics Accelerator della Bill & Melinda Gates Foundation e ha donato 1 milione per combattere il CoronaVirus. A qualcuno però non è andato giù l’outfit che la popstar ha scelto per invitare i suoi fan ad unirsi alle donazioni, infatti poco fa Pillon si è scagliato contro Madonna (quella che esiste davvero ovviamente).

“No, non pubblicherò la foto di Veronica Ciccone con addosso un diavolo in croce al posto di Nostro Signore e che chiede donazioni per la fondazione di Bill Gates.

Non le farò il favore di diffondere la sua faccia e la sua maglietta blasfema.

Prima di tutto credo che Bill e la Ciccone di soldi ne abbiano già presi a sufficienza da tutti noi.

Inoltre condivido le ragioni di don Aldo Buonaiuto della comunità Giovanni XXIII che così scrive oggi su La Stampa:” In questo momento sulla croce ci sono migliaia di ammalati a causa del coronavirus. È in atto una strage degli innocenti che fino all’ultimo respiro hanno accanto il volto luminoso e autentico di Gesù rimasto accanto a loro mentre l’emergenza sanitaria tiene lontani i loro affetti più cari. (…) Sfregiare addirittura nella settimana santa il simbolo fondante del cristianesimo e del bimillenario umanesimo che ne è scaturito è tanto più deprecabile quando lo si fa ancora una volta per incassare un attimo di visibilità, beffandosi di quanto c’è di più sacro nel cuore della gente”.

Aggiungo, e non è una minaccia ma un augurio di salvezza, che “verrà un giorno”, anche per la plastificata e ormai anzianotta cantante pop.

Fino ad allora, si vergogni.

Preferisco pubblicare gli angeli, quelli veri, che si danno da fare con camici e mascherine per combattere il virus, rischiando nelle corsie di ospedale e non indossano magliette blasfeme stravaccati sui divani delle loro sterminate ville di Beverly Hills”.

Madonna sarà anche “anzianotta e plastificata”, ma sembra la figlia di questo signore. Detto questo, “verrà un giorno” per tutti, anche per lui e io mi chiedo: se un Dio esiste, come giudicherà un uomo che ha discriminato un’intera comunità e che in suo nome si è battuto per ostacolare i diritti di milioni di persone? Sono certo invece che non presterà molta attenzione ad una t shirt con una scena fantasy stampata sopra. L’amore, il rispetto, l’apertura verso il prossimo e verso le differenze che ci arricchiscono, questi penso e spero siano i valori che apprezza Dio e che “quando verrà il giorno” giudicherà.

PS: Per chi non lo conoscesse, Pillon è il signore che recentemente è stato anche condannato per aver diffamato Arcigay.