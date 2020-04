Pink racconta la sua lotta con il CoronaVirus: “Pensavo di morire, non respiravo, è stato spaventoso”

Pink qualche giorno fa sul suo profilo Instagram ha svelato di aver avuto il CoronaVirus. Ieri la cantante di Who Knew si è collegata con Ellen DeGeneres ed ha raccontato la sua lotta (e quella di suo figlio Jameson) con il COVID19.

“Mi sono svegliata una notte e non potevo respirare, per la prima volta in 30 anni ho usato il mio nebulizzatore. E allora ho iniziato ad avere paura per tutte le cose che si sentono, non puoi fare a meno di guardare i tg. Dopo tutte le pazzie che ho fatto, finirà così? La fine sarà questa? Dovreste arrabbiarvi se ho potuto fare un tampone e voi no. Ma arrabbiatevi con me, non serve a nulla. Non risolverà il problema che voi non riuscite ad ottenere un test. Dobbiamo arrabbiarci per questo e cercare di risolvere la situazione

Siamo stati molto, molto malati. Mio figlio di 3 anni, Jameson, ha avuto il peggio. Ho trascorso molte notti in cui ho pianto e non ho mai pregato di più in vita mia.

Pensavo che ai bambini non sarebbe successo nulla. A un certo punto mi sono sentita dire’ Non è garantito. Nessuno è al sicuro da questo virus’. Jameson è stato molto, molto malato. Ho tenuto un diario dei suoi sintomi nelle ultime tre settimane e anche il mio. È stata una montagna russa. È stata una montagna russa diverso per entrambi. È diventato molto, molto spaventoso, non mentirò. Proprio quando pensi di stare meglio, succede qualcos’altro“.