Pink ha contratto il CoronaVirus: l’appello della cantante

Ieri notte Pink ha rivelato su Instagram di aver contratto il CoronaVirus. La cantante di Walk Me Home ha detto che due settimane fa lei e suo figlio mostravano i sintomi classici del CoronaVirus e che purtroppo il suo tampone è risultato positivo.

“Due settimane fa, io e mio figlio di tre anni, Jameson, stavamo mostrando i sintomi di COVID-19. Fortunatamente, il nostro medico di base ha avuto accesso ai test ed io sono risultata positiva . Con la mia famiglia eravamo già in quarantena a casa ed abbiamo continuato a restarci per altre due settimane seguendo le istruzioni del nostro medico”.

Pink per fortuna ora è guarita:

“Un po’ di giorni fa ho rifatto il tampone e sono risultata negativa. È assurdo che il nostro governo non renda i test più accessibili. Questa malattia è grave e reale. Le persone devono sapere che la malattia colpisce giovani e anziani, sani e malati, ricchi e poveri e dobbiamo rendere i test gratuiti e più ampiamente accessibili per proteggere i nostri bambini, le nostre famiglie, i nostri amici e le nostre comunità”.

Per questo motivo la popstar americana ha deciso di donare un milione di dollari.

“Nel tentativo di supportare gli operatori sanitari che ogni giorno combattono in prima linea, ho donato $ 500.000 al Fondo di emergenza dell’ospedale della Temple University a Filadelfia in onore di mia madre, Judy Moore, che ha lavorato lì per 18 anni. Inoltre, sto donando $ 500.000 al fondo di crisi COVID-19 del sindaco della città di Los Angeles. Grazie a tutti i nostri professionisti sanitari e a tutti quelli che nel mondo stanno lavorando così duramente per proteggere i nostri cari. Siete i nostri eroi! Le prossime due settimane sono cruciali: per favore, restate a casa. Per favore. Rimanete a casa vostra“.