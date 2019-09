Pippo Baudo svela un aneddoto di Barbara d’Urso, che risponde

Pippo Baudo e Barbara d’Urso si stimano apertamente da decenni e proprio ieri il conduttore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera rivelando un aneddoto del passato di Carmelita.

“Barbara d’Urso debuttò con me come valletta a Domenica In: diceva al massimo 10 parole, ora ne dice 10 milioni. Rimango meravigliato dalla sua capacità di creare dal nulla un discorso lunghissimo, che varia dalla commozione alla risata, una ricchezza degna di Paola Borboni e delle grandi attrici del passato”.

Complimenti che hanno fatto piacere alla d’Urso, che su Twitter ha risposto:

“Grazie a Pippo Baudo che in un’intervista sul Corriere ha detto di me cose meravigliose, paragonandomi addirittura ad una grande e indimenticabile attrice come Paola Borboni!”

Nella stessa intervista, Baudo ha poi rivelato che ama fare l’ospite d’onore in tv, anche se è contrario ad una sua ipotetica presenza fissa dato che “l’ospite fisso è come il pesce, dopo un po’ puzza”. Insomma, che sia una base per vederlo a Live Non è la d’Urso?