Pippo Baudo per questo Natale fa un appello a Lorella Cuccarini e Heather Parisi

Pippo Baudo ieri pomeriggio è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Il conduttore ha detto che il regalo di Natale che vorrebbe di più è la pace tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi.

“Io vorrei un regalo natalizio: la riappacificazione tra Lorella e Heather. Siamo a Natale, voglio bene a tutte e due e non ho capito i motivi dietro a questa specie di rivalità. Siamo vecchi, vogliamoci bene e abbracciatevi. Il rancore deve passare, non ha nessun senso. Mi piacerebbe vederle in armonia. Questo sarebbe un bel regalo di Natale. Bisogna anche dimenticare, e ricordare le parti migliori della vita, non le peggiori”.