Platinette: Mauro Coruzzi è dimagrito e mostra l’incredibile trasformazione dopo la malattia e la dieta

Lo scorso settembre durante il programma Italia Sì, Platinette ha detto arrivederci alla tv per prendersi cura del suo corpo. Mauro Coruzzi infatti ha confessato di soffrire di alimentazione compulsiva.

“Ho 64 anni e ho chiesto a Italia Sì di ospitarmi in questa prima puntata per spiegare cosa mi sta succedendo. Dopo 45 anni di lavoro e di carriera, devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo, anche quando non ne ho realmente bisogno. L’ultimo anno è stato difficile, sono arrivato a trascinare una gamba, ringrazio la discrezione delle persone che hanno rispettato la mia privacy anche se sapevano tutto. Ma ad un certo punto, il male va estirpato. Alla fine della scorsa stagione, quando la città di è svuotata e mi sono trovato solo, ho capito che dovevo riprendermi la mia vita: accettare lunghi percorsi di lavoro me lo rendeva impossibile. Ho capito di dover lavorare su di me e ho adottato un regime alimentare molto severo. Oggi, alla partenza di Italia Sì, ho voluto spiegare che posso permettermi di fare solo percorsi più brevi di questo. Devo prima rimettere a posto le mie fondamenta, poi magari ci rivedremo”.

Ieri però Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha mostrato al suo pubblico quanto è cambiato in 3 mesi di dieta e di cure. In effetti la trasformazione è evidente e questo vuol dire che il suo ritorno in tv potrebbe essere imminente.

“Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”.

Bravo Platy.



Il post di Platinette.