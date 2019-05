Polemica all’Eurovision: gli islandesi Hatari fischiati in finale – ecco cosa è successo

Avrà anche vinto Duncan Laurence dei Paesi Bassi, ma ad incuriosire i social e i telespettatori sono stati gli Hatari. Le loro performance tra fuoco e catene erano tra le più appariscenti e si sono attirati anche le simpatie di una parte del web sventolando le bandiere gay e trans durante la serata di giovedì.

Ieri sera però gli islandesi sono andati oltre ed hanno tirato fuori tre striscioni con la bandiera della Palestina. Ovviamente gli Hatari sono stati sommersi dai fischi del pubblico, mentre su Twitter sono stati osannati.

Visto che oggi non sono affatto polemico, mi limiterò a riportarvi il video incriminato, senza commentare.



I conduttori quando hanno inquadrato l’Islanda con la bandiera della Palestina#eurovision pic.twitter.com/c9lTCXUpiN — ˢᵗᵉᶠ⎊ Mahmood was robbed (@uncleofthunder) 19 maggio 2019

Voglio ricordare così gli islandesi che hanno sventolato la bandiera della Palestina all’interno del palazzetto di Tel Aviv. Ciao eroi. #EUROVISION #ESCita pic.twitter.com/SJab4ul4Iu — LaChiars (@chitrio) 18 maggio 2019

#Eurovision Onore all’Islanda per aver mostrato la bandiera della Palestina. 🇵🇸👏 pic.twitter.com/0JouUqWglF — Ricardo Rubio (@ricardorubio44) 18 maggio 2019

Se avessimo mandato la Bertè a quest’ora non solo avremmo vinto ma Israele e Palestina avrebbero finalmente trovato un accordo, l’America avrebbe fatto pace con l’Iran e Mark Caltagirone sarebbe risorto come Lazzaro #Eurovision⁠ ⁠⁠ ⁠ pic.twitter.com/hFn5R9gKHL — Roberto Petrillo (@RobertoPetrill5) 18 maggio 2019

I veri vincitori sono gli islandesi con la bandiera della Palestina e quella arcobaleno + transgender. #Eurovision #ESCITA pic.twitter.com/QbYZOBpASk — Brutta Hadid (@desinella) 18 maggio 2019

Questo secondo me non è stato apprezzato abbastanza. L’ #Eurovision è un momento di musica e condivisione e di amicizia, ma il fatto che sia stato tenuto in Israele, che al momento è in guerra contro la Palestina e che causa centinaia di morti ogni giorno, mi fa pensare che – pic.twitter.com/rxEaxDylxc — Kay🌻 (@hamburgerdicalc) 18 maggio 2019

Bandiere e conflitti a parte, ecco due tabelle riassuntive sui diritti LGBT in Israele e Palestina.

PS: visto che siamo in tema, b!tches vi consiglio di vedere il film Out in the Dark.