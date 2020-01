Polemiche su Sanremo ed Amadeus: Antonella Clerici dice la sua

Il Festival di Sanremo mai come quest’anno partirà all’insegna delle polemiche fra accuse di sessimo nei confronti di Amadeus (e del rapper Junior Cally), critiche alle co-conduttrici (la fidanzata di Valentino Rossi neanche sa chi ha vinto l’anno scorso), lamentele sui cachet (Georgina Rodriguez vorrebbe il quadruplo di quanto offre la Rai) e insurrezioni dei cantanti esclusi che incitano al boicottaggio alimentando contrasti e malumori come Marcella Bella, Lisa e Claudia Gerini (che ha lanciato addirittura un #BoycottSanremo via Instagram).

A cercare di mettere un punto a questa situazione è stata Antonella Clerici, che raggiungerà Amadeus sul palco del Festival di Sanremo durante una delle cinque serate.

“Le polemiche sono il sale del Festival, fanno parte delle regole non scritte del gioco e ci sono sempre state: sono inevitabili, credo. Poi, però, devono esaurirsi, specie se fondate sul nulla: c’è un limite a tutto. Per parole sbagliate, poi chiarite, si fanno discussioni infinite. I social amplificano tutto sempre, figuriamoci un evento come il festival. Si facevano i gruppi d’ascolto discutendo di canzoni e look, ora il gruppo è trasferito online, ma bisogna dare il giusto peso alle cose e senza essere offensivi. A me quando capita di ricevere critiche pesanti non le accetto e banno il profilo”.

Antonella Clerici affiancherà Amadeus insieme a Francesca Sofia Novello durante la quarta serata, quella delle cover, dove sarà eletto anche il vincitore delle Nuove Proposte.