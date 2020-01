Polemiche su Sanremo ed Amadeus: Maria De Filippi dice la sua

Il Festival di Sanremo di Amadeus è stato travolto dalle polemiche fra accuse di sessimo nei confronti del conduttore (e del rapper Junior Cally), critiche alle co-conduttrici, lamentele sui cachet (Georgina Rodriguez vorrebbe il quadruplo di quanto offre la Rai) e insurrezioni dei cantanti esclusi che incitano al boicottaggio alimentando contrasti e malumori come Marcella Bella, Lisa e Claudia Gerini (che ha lanciato addirittura un #BoycottSanremo via Instagram).

A commentare via Corriere della Sera questa volta è stata Maria De Filippi, che ha dichiarato:

“Fa impressione considerare quanto ultimamente bisogna stare attenti quando si parla per non essere fraintesi. Non penso che Amadeus sia sessista o maschilista ma che abbia inteso Sanremo come una festa e abbia mischiato le carte: il suo scegliere giornaliste e belle ragazze credo miri ad accontentare tutti. Credo che abbia sbagliato a usare dei termini. In generale, penso abbia ragione Lilli Gruber quando dice che se tu fai un lavoro, che sia uomo o donna devi essere pagato nello stesso modo. E penso anche che per le donne è più complicato farsi valere. Ma dobbiamo anche essere più solidali tra noi, lo siamo poco”.