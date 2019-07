Politico omofobo (con famiglia) beccato su Grindr ad adescare ragazzi 40 anni più giovani di lui

Ricordate il caso di Aaron Schock, il politico omofobo sgamato in un locale gay a infilare banconote negli slip dei cubisti? Una cosa simile è accaduta ad un altro signore che in pubblico si dichiarava anti gay, ma nel privato andava in cerca di ragazzi.

Lo scorso 24 luglio si è dimesso da deputato della Camera dei Rappresentanti del Tennessee il conservatore repubblicano Charles W. Bill Sanderson. Il motivo? La giornalista Cari Wade Gervin ha pubblicato un articolo in cui dimostra come l’uomo abbia usato Grindr per anni con il falso nome di ‘Brian’. Il politico 60enne apprezzava particolarmente i ragazzi giovani sui 20 anni e si dichiarava in una ‘relazione aperta’.

Ovviamente in USA è scoppiato uno scandalo, visto che Sanderson non solo è sposato ed ha dei figli, ma è anche un grande sostenitore della famiglia tradizionale e delle politiche anti-LGBT.

“Sanderson ha votato un disegno di legge che impedisce alle amministrazioni comunali del Tennesse di adottare specifiche politiche di contrasto alla discriminazione anti-Lgbt. – Si legge su Gay News – Ha sostenuto una risoluzione contro la sentenza Obergefell della Corte Suprema (che ha legalizzato il matrimonio egualitario in tutti gli Stati Usa) e sostenuto un disegno di legge che consente alle agenzie di adozione di discriminare le coppie dello stesso sesso.”

Gli omofobi mi fanno ribrezzo e continuo a sostenere che andrebbero rieducati e curati, ma se ci sono persone che mi fanno vomitare ancora di più, sono i gay/bisessuali omofobi e a quanto pare il mondo ne è pieno.

Caro Bill…



Bill Sanderson, 59 anni sposato con figli, è il deputato più anti-LGBT dello stato del Tennessee.

Anzi. Era. Ieri si è dimesso dopo che le sue chat di grindr in cui cercava sesso con ragazzini 18enni sono finite in rete e sui media nazionali. Ciao ama 👋💩 pic.twitter.com/qYHXdtYEOr — È Tempo Di Diritti Civili 🏳️‍🌈 (@TempoDiDiritti) July 25, 2019

REPOST: In honor of #BillSanderson and his eight years of voting anti-LGBTQ in TN – sad, but not surprising ❤️❤️ pic.twitter.com/8wpyhaDd19 — Joe Ovelman (@JoeOvelman) July 25, 2019