Politico omofobo beccato in un locale gay mentre mette soldi negli slip di un cubista – on line anche un suo filmino privato

Aaron Schock è un noto politico americano, ex rappresentante del 18° distretto congressuale dell’Illinois alla Camera, repubblicano e conservatore convinto.

Negli anni Aaron si è opposto ai matrimoni gay ed ha anche votato contro l’abrogazione del DADT (Don’t ask, don’t tell) o del capitolo 3° del Defense of Marriage Act. Schock è famoso per le sue posizioni antigay, ma nonostante tutto da anni circolano voci secondo le quali lui sarebbe un omosessuale represso.

Qualche giorno fa Aaron è stato sorpreso a Città del Messico in un locale gay della Zona Rosa, un quartiere a luci rosse della città.

I presenti hanno dichiarato che Schock ha passato gran parte della serata ad ammirare un cubista in particolare, poi si è avvicinato e gli ha infilato delle banconote nelle mutande.

Il politico è già stato accusato di essere un ipocrita qualche mese fa, quando in rete è finito un suo filmino privato, molto, molto, molto compromettente (che trovate su Bitchy X).



Ah heck, just watch the video of Aaron Schock in the Mexico City gay bar. (PS: Great taste, Aaron!) pic.twitter.com/JpEIEAPpUI — 🇺🇸🌊 Kal-El of Krypton 🏳️‍🌈🌽 (@MadeOnKrypton) 27 giugno 2019