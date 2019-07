Smantellato lo studio di Pomeriggio Cinque (VIDEO)

Pomeriggio Cinque tornerà con una nuova stagione a partire da settembre (la data non è stata ancora svelata, ma potrebbe essere lunedì 2 come la settimana successiva) e fra le novità ci sarà anche un nuovo studio.

A svelarlo è stata Barbara d’Urso su Instagram dove ha mostrato – con un lungo video – lo storico studio di Pomeriggio Cinque smantellato.

“Oh mio Dio, non c’è più lo studio di Pomeriggio Cinque. Non c’è più! Aiuto, che tristezza. Qui c’erano i monitor.. No! E adesso? Che succederà?”