Pomeriggio Cinque, un uomo si tira giù i pantaloni durante un collegamento a Parco Sempione

Per testimoniare la riapertura dei parchi in questa fase due, Barbara d’Urso si è collegata in diretta con una sua inviata a Parco Sempione dove ha mostrato la regolare attività fisica e le ormai legali passeggiate (a distanza di sicurezza, of course).

Niente di strano, fino a quando un uomo – dopo aver accertato di essere nell’inquadratura della telecamera (e quindi in diretta con Barbara d’Urso), si è tirato giù i pantaloni ed ha mostrato il lato b.

L’uomo ha continuato a camminare con il posteriore scoperto per qualche secondo e dal video sembrerebbe che né l’inviata né la d’Urso se ne siano accorte.

Il trash anche nel pieno pomeriggio.

Ecco il video: