Le popstar più cercate su Wikipedia – la lista: da Lady Gaga a Rihanna

Lady Gaga sarà anche stata accusata di plagio, ma può consolarsi con un record non da poco. Wikipedia ha fornito delle informazioni sulle ricerche e le pagine più popolari della sua piattaforma ed ha rivelato i nomi delle 5 popstar più cliccate della sua enciclopedia.

Lady Gaga domina con 102 milioni di accessi, segue Miley Cyrus con 74, Rihanna, Selena Gomez e Taylor Swift con 72.

1. Lady Gaga: 102 milioni

2. Miley Cyrus: 74 milioni

3. Rihanna: 72 milioni

4. Selena Gomez: 72 milioni

5. Taylor Swift: 72 milioni

Parte di tutto questo interesse verso la Germanotta sarà anche dovuto all’enorme successo del film A Star Is Born e al presunto flirt con quel manzone di Bradley Cooper.

