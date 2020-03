Pornhub regala Premium agli italiani per la quarantena da CoronaVirus e dona dei guadagni all’Italia

Non solo influencer, attori e cantanti, adesso anche uno dei siti più amati dagli italiani (e non solo) ha deciso di dare il suo contributo al nostro paese in questo momento di emergenza. Pornhub ha fatto sapere che donerà la sua percentuale di guadagni di marzo (sulla piattaforma Modelhub) all’Italia.

“Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale dei proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l’Italia durante

questa emergenza”.

Non è finita qui, perché il famosissimo sito a luci rosse ha anche pensato di regalare l’abbonamento premium a tutti gli italiani, così da tenerci compagnia in questo mese che passeremo a casa.

“Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa – spiega – per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub Premium, senza bisogno di carta di credito”.

Gli italiani ringraziano…



Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! 🧡 pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4 — Pornhub ARIA (@Pornhub) March 12, 2020

Cosa si vede con Pornhub premium?

Per usufruire del periodo gratuito dovete essere registrati sul sito. Non avrete bisogno di inserire troppi dati e soprattutto non chiederanno nessuna carta di credito. Quindi potete stare sicuri che nessuna somma di denaro sarà addebitata in futuro sulla vostra carta.

Una volta riscattato l’accesso, risulteranno disponibili diversi contenuti esclusivi. In tutti i canali saranno disponibili delle clip che sono normalmente precluse a chi usa soltanto la versione gratuita della piattaforma. Attenzione però, perché i video premium non si possono scaricare e sono quindi disponibili solo in streaming. Adesso non mi resta che augurarvi buona… visione b!tches.