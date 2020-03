Post Malone ha bisogno di aiuto: il cantante cade e si trascina sul palco, poi ribalta gli occhi (VIDEO)

Post Malone è uno degli artisti più popolari degli ultimi anni e spesso ha avuto comportamenti sopra le righe. Chi va ai suoi concerti sa benissimo che non si troverà davanti ad uno show di Orietta Berti, ma quello che è successo 2 giorni fa alla Bridgestone Arena di Nashville ha preoccupato anche i suoi fan più accaniti. Il rapper si è accasciato più volte sul palco, ha faticato a finire le sue esibizioni e durante Rockstar e I Fall Apart sembrava non stare bene. Sui social molti fan del cantante hanno parlato di evidenti problemi con alcol e sostanze e le clip di Post Malone che cade sul palco sono diventate virali su Tik Tok e Twitter.

Post Malone, i video che hanno allarmato i fan.

Raga vedere Post Malone così,mi fa incazzare Non so se sia colpa della droga o dell’alcol,ma ha bisogno di essere aiutato ad esempio dal suo team; invece di farlo esibire in queste condizioni Gli artisti ridotti così,fanno una brutta fine,se non aiutatipic.twitter.com/etSTv1q6OR — UnKnOwN (@aR21ooo) March 6, 2020

È assurdo il fatto che lo staff di Post Malone piuttosto che aiutarlo, perché ha palesemente bisogno di aiuto, lo hanno fatto esibire in queste condizioni, cosa non si fa per soldi pic.twitter.com/hAcLVA7Qk0 — atla-ntis (@atla_ntis) March 6, 2020

Questo video di Post Malone è agghiacciante, supera i limiti. Perchè va bene non voler deludere le persone che hanno pagato per vederlo, ma ha chiaramente bisogno di aiuto e mi vergogno per chi lo abbia fatto salire sul palco. pic.twitter.com/EjJRebuPyi — 𝑀𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑎 ❁ (@mediohermana) March 6, 2020

Mi auguro che non sia nulla di grave e che il suo team aiuti il rapper. Onestamente questi video mi hanno messo tanta tristezza e mi hanno ricordato il concerto di Amy Winehouse a Belgrado.