Post Malone drogato in concerto? La risposta del cantante

Post Malone durante il suo concerto a Nashville, in Tennessee, ha fatto preoccupare i fan presentandosi sul palco in un evidente stato alterato (droga? alcool? oppure era semplice spettacolo?) e per questo motivo l’artista ha deciso di mettere in chiaro le cose.

Ecco il video incriminato che ha fatto preoccupare i fan:

Raga vedere Post Malone così,mi fa incazzare Non so se sia colpa della droga o dell’alcol,ma ha bisogno di essere aiutato ad esempio dal suo team; invece di farlo esibire in queste condizioni Gli artisti ridotti così,fanno una brutta fine,se non aiutatipic.twitter.com/etSTv1q6OR — UnKnOwN (@aR21ooo) March 6, 2020

Qualche giorno dopo, direttamente dal palco del FedExForum di Memphis, Post Malone, ha negato di aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti:

“Non sono un drogato, non sono mai stato maledettamente meglio nella mia vita. Ecco perché mi posso rompere il cu*o e cadere sul palco e fare tutte quelle cazza*e divertenti. E per tutti quelli che sono preoccupati, apprezzo il loro affetto ma mi sento dannatamente fantastico e non uso droghe”.

Gli crediamo?

everyone wants to make something out of everything. Hes an entertainer, let him entertain #PostMalone #postmaloneconcert pic.twitter.com/jJEtJLLljc — Brookie❣️ (@xLuddz) March 7, 2020