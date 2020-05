Povia dalla Balivo dice: “Mi piace fare le pulizie sono un gay mancato” e la conduttrice si infuria (VIDEO)

Povia oggi è stato ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo e durante il collegamento ha dichiarato: “Mi piace fare le pulizie. Pulisco, tolgo la polvere, sono un gay mancato“.

Dichiarazione che secondo il cantante sarebbe dovuta essere una battuta, ma che invece non è. Per fortuna Caterina Balivo – che inizialmente non aveva probabilmente capito – quando glielo è stato fatto notare ha bacchettato il suo ospite.

“Hai detto una cretinata e cretinata è la parola più televisiva che si possa dire, perché se fossi a casa ti direi tutt’altro. È una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Le battute fanno ridere, questa fa ridere te. Forse. Se lo dici a tua figlia, tua figlia si arrabbia e ti dice “ma dove vivi?”. Stiamo arrivando da un periodo difficile per l’Italia e per il mondo. Io non vorrei arrabbiarmi più di quanto lo sono, con Giuseppe, comunque è un ospite e vorrei concludere l’intervista con un sorriso”.

Quante altre apparizioni televisive di Povia dobbiamo ancora sorbirci prima di spedirlo a Dimenticatoiolanda?

Nel dubbio applausi a Caterina, che ha saputo gestire questa pessima esternazione del suo ospite.