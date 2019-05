Pratiful: ecco chi sono tutti i protagonisti della soap opera dell’anno

A Beautiful ci sono i Forrester, a Dynasty i Carrington a Live non è la d’Urso i Caltagirone – Coppi.

La soap opera tricolore vanta infatti una serie di protagonisti tutti imparentati (chi più, chi meno) con due delle famiglie più importanti d’Italia: i Caltagirone delle imprese edili e gli avvocati Coppi. Ma andiamo con ordine.

Chi è Pamela Prati?

Pamela è la promessa sposa di Mark Caltagirone e la mamma adottiva di Sebastian e Rebecca che fa la ballerina.

Chi è Pamela Perricciolo?

Meglio nota come Donna Pamela, è amica d’infanzia di Simone Coppi e Mark Caltagirone e garantisce per loro. E’ la manager di Pamela Prati e parrebbe anche l’ex fidanzata di Eliana Michelazzo.

Chi è Eliana Michelazzo?

Eliana è la manager di Pamela Prati, la moglie di Simone Coppi nonché l’ex fidanzata (pare) di Pamela Perricciolo.

Chi è Simone Coppi?

Simone Coppi è un noto magistrato dell’Antimafia minorile (un lavoro che nella realtà neanche esiste, ndr) che ha conosciuto Eliana Michelazzo nel 2009 e l’ha immediatamente sposata. I due tuttavia non si sono mai stretti la mano: lui, essendo perennemente sotto scorta, può parlare con lei al telefono solo in rari casi e dal vivo si sono intravisti da lontano solo due volte: una alla Fontana di Trevi, l’altra in moto (mentre lui aveva il casco).

Per Eliana, Simone Coppi avrebbe addirittura lasciato Manuela Arcuri, sua storica fidanzata.

Chi è Danny Coppi?

Danny Coppi è il fratello di Simone Coppi. Secondo una ricostruzione di FanPage pare abbia avuto un figlio da una precedente relazione conclusa con il suicidio della donna. Ha avuto per un anno una storia con Barbara d’Urso, che ha successivamente lasciato. Lavora in Svizzera ed è molto impegnato.

Chi è Hellen Coppi?

Hellen è la sorella di Simone e Danny.

Chi è Igor Coppi?

Igor è il fratello minore di Simone, Danny ed Hellen. Ex notaio ha lasciato il suo lavoro per mettersi in società con Mark Caltagirone.

Chi è Ginevra Coppi?

Ginevra è la mamma di Simone, Danny, Hellen ed Igor. Ha avuto una relazione con Mark Caltagirone.

Chi è Mark Caltagirone?

Imprenditore di successo, è il promesso sposo di Pamela Prati. In passato ha avuto una relazione con Ginevra Coppi.

Chi è Sebastian Caltagirone?

Figlio preso in affido da Mark Caltagirone e Pamela Prati.

Chi è Rebecca Caltagirone?

Figlia presa in affido da Mark Caltagirone e Pamela Prati. Fa la ballerina.

Chi è Lorenzo David Coppi?

Lorenzo David è cugino di Simone, Danny, Hellen ed Igor nonché nipote di Ginevra. Medico in missione ad Haiti è segretamente bisessuale ed ha avuto una relazione online con Alfonso Signorini e Sara Varone.

Chi è Silvia Sbrigoli?

Amica di Mark Caltagirone e di Sebastian Caltagirone.