Il Pratigate diventa un film: ecco chi sono gli attori che faranno Pamela Prati, Mark Caltagirone e Barbara d’Urso

Il Prati-Gate non diventerà solo un libro (scritto da Eliana Michelazzo) ma anche un film diretto da Gianni Ippoliti.

A raccontarlo è stato proprio il regista fra le pagine di Novella 2000 di questa settimana, svelando anche il titolo dell’opera che si baserà sul fantomatico imprenditore romano Mark Caltagirone: Una Storia Italiana. Il progetto artistico sarà un corto e sarà presentato per la prima volta il prossimo 23 luglio a Maratea, durante le giornate internazionali del cinema lucano.

“Il corto è nato da una semplice considerazione: Barbara d’Urso è andata in vacanza, ed era necessario assicurare un prosieguo a un fatto così avvincente che ha coinvolto emotivamente tutti gli italiani. Dopo sei mesi di trasmissioni televisive sulla vicenda, bisognava continuare quel racconto ricco di capovolgimenti e inaspettati colpi di scena, che non poteva morire improvvisamente per l’arrivo dell’estate e della conclusione di alcuni palinsesti. Ecco, quindi, che ho pensato di trasformare l’intero accaduto in un film”.