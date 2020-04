Prato, gigolò chiede consigli al Sindaco per l’autocertificazione – il video risposta è trash

Le autocertificazioni che cambiano praticamente un giorno sì e l’altro pure sono ormai diventate una barzelletta di questo triste CoronaVirus e molti, tutt’ora, non hanno ancora ben capito come compilarle.

Teoricamente ormai è concesso mettersi in viaggio solo per motivi di salute o di lavoro ed in entrambi i casi è necessario giustificarlo. Per questo motivo chi nella vita ha sempre venduto sesso ora è in crisi.

Fra la presa in giro ed il preoccupato un tale ragazzo di nome Simone – che nella vita fa il gigolò – ha davvero scritto al Sindaco per chiedere informazioni.

Protagonista di questa surreale storia è Matteo Biffoni, Sindaco di Prato, che via Instagram ha risposto alle domande che gli sono arrivate. Quando è però incappato in quella del gigolò il Sindaco ha risposto ironicamente:

“La distanza! Devi mantenere la distanza! Non so come tu faccia a fare il gigolò a nero mantenendo la distanza e non lo voglio sapere!”.

Aggiungendo poi:

“Detto questo avrai un problema a riempire l’autocertificazione, anche se potresti dire che lo fai per motivi di lavoro, ma ci vuole la partita IVA per dimostrarlo”.

Un gigolò ha chiesto al Sindaco di Prato cosa scrivere sull’autocertificazione per potersi muovere liberamente e raggiungere le clienti ✈️ pic.twitter.com/m2haWjEVhO — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) April 3, 2020

Ovviamente a Prato non solo Simone è in crisi, a quanto pare anche le prostitute si sono riversate tutte alla Caritas..e non certo per lavorare.