Presentatore costretto a modificare i pantaloni per un motivo particolare

In tv ogni mezzo è lecito per apparire al meglio. C’è chi usa le solette con i rialzi, le parrucche, le lenti a contatto colorate e i body contenitivi, ma un conduttore ha fatto ben altro. Stando a quello che riporta il settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip, Sigfrido Ranucci pare abbia fatto una richiesta particolare alle costumiste Rai. Sembra che il conduttore di Report abbia chiesto di poter avere dei pantaloni di una taglia più grande della sua.

“Report molto evidente. In Rai in questi giorni non si parla d’altro. Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha scelto di andare in onda con una modifica nei pantaloni. Il presentatore ha chiesto una taglia in più, una misura più grande per via delle sue doti (…) che risultavano un po’ troppo evidenti in video. Da qui la decisione di usare questo trucco”.