Il figlio del nuovo presidente argentino è una drag queen ed è un fan di RuPaul – il padre: “Sono orgoglioso di lui”

Qualche giorno fa il candidato della coalizione peronista Alberto Fernández ha vinto le elezioni presidenziali in Argentina con il 48% dei voti, battendo così il presidente uscente Mauricio Macri. I media argentini questa settimana hanno dato diverso spazio anche al figlio di Alberto, Estanislao, che oltre a lavorare in una compagnia assicurativa ed essere un attivista dei diritti LGBT, è anche una splendida drag queen, Dyhzy.

Dopo essere entrato nel mondo del cosplay, Estanislao ha iniziato ad interessarsi alle drag queen ed è diventato fan di RuPaul. Adesso Dyhzy è una drag affermata ed ha anche un discreto seguito sui social (170.000 follower). Suo padre non solo non si è mai vergognato di questa passione, ma ha detto pubblicamente durante un’intervista di essere orgoglioso del figlio e della sua creatività.

Ovviamente sui social sono arrivate anche le solite critiche, tweet pieni di insulti e anche uno che paragona Estanislao al figlio del Presidente del Brasile, Bolsonaro. Da una parte si vede il figlio del neo Presidente argentino in versione drag queen e dall’altra Eduardo Bolsonaro con in mano un’arma. Eduardo non ha perso occasione per dimostrare di essere un degno erede del padre e ha ritwittato il post incriminato (creato da un fan di Trump e del presidente brasiliano).

He is Estanislao Fernández the only son of the new president that the Argentines chose#EstanislaoFernandez 🇦🇷 pic.twitter.com/dzvEk7JKOG

— Oscar Contreras∴🇺🇸🇻🇪 (@oscarcontrera) October 30, 2019