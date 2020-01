Il Presidente della Rai conto Junior Cally a Sanremo: spunta dal passato del rapper un episodio inaccettabile

Continua la polemica sulla presenza di Junior Cally a Sanremo 2020. Moltissimi telespettatori (e anche alcuni artisti) hanno contestato la partecipazione del rapper al Festival della Canzone Italiana. Il motivo? Alcuni testi dei suoi brani, ad esempio:

“Stupro Mia Nonna Dentro Un Bosco” e “Queste Putta*e Con Le Lelly Kelly Non Sanno Che F*ttono Con Junior Cally”.

Ieri anche il Presidente della Rai, Marcello Foa si è scagliato contro Junior Cally, in un’intervista rilasciata ad Adnkronos.

“Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani. Esprimo forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata.

Il Festival, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di unione nazionale, nel rispetto del mandato di servizio pubblico. Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani.

Il Festival dovrebbe promuovere il rispetto della donna e la bellezza dell’amore. La credibilità di chi canta – prosegue Marcello Foa – deve rientrare fra i criteri di selezione. Chi nelle canzoni esalta la denigrazione delle donne e persino la violenza omicida, e ancora oggi giustifica quei testi avanzando pretese artistiche, non dovrebbe beneficiare di una ribalta nazionale”.