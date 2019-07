Prete molestava i fedeli: “Rapporti orali? No, succhiavo via i demoni da questi uomini. Erano esorcismi”

Di scuse assurde dei molestatori ne abbiamo sentite diverse, ma quella di questo sacerdote del New Jersey le batte tutte. Tre parrocchiani hanno accusato il prete William Weaver di violenza sessuale. Pare che l’uomo abbia praticato dei rapporti orali alle vittime, dicendo loro che si trattava di un esorcismo potentissimo e che erano in pericolo, perché degli spiriti malvagi e dei demoni si erano impossessati dei loro corpi.

Il primo ragazzo a denunciare tutto è stato AJ Meeker: “Ho iniziato ad incontrare Weaver quando avevo 20 anni, a causa di problemi familiari. Adesso ho deciso di parlare. Mi rifiuto di rimanere ancora in silenzio. Devo assicurarmi che questo non accada mai più a nessun altro”.

Anche Jared Staunton ha raccontato una storia identica a quella di AJ: “Dopo il rapporto alzò la testa e guardandomi negli occhi mi disse: ‘Non devi più avere paura, sono tuo protettore ora’. Dopo mi baciò in bocca”.

Nonostante il prete sostenga di aver praticato degli esorcismi, la Polizia ha indagato ed ha trovato diversi video gay per adulti in un computer nell’ufficio di William Weaver.

Rev.Dr. William Weaver at Linden Presbyterian Church Plainfield NJ would allegedly tell men he councils that he needed to “suck” out demons through their semen, citing Native American rituals and a verse from Ephesians telling Christians to “put on the full armor of God.” pic.twitter.com/DlIaAC6Gel

