Pride Month: 4 film con drag queen da vedere

Se siete amanti della cultura LGBT allora dovete assolutamente recuperare questi quattro film che hanno visto sul grande schermo delle drag queen. E quale occasione migliore del Pride Month per farlo?

Il primo film (e probabilmente anche il più famoso) è australiano e si intitola Priscilla – La Regina Del Deserto, vincitore di un Premio Oscar nel 1995 per i migliori costumi.

La pellicola (titolo originale The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert) è un film del 1994 diretto da Stephan Elliot. Quasi tutto il film ruota attorno ad un viaggio in un vecchio torpedone (ribattezzato proprio ‘Priscilla’) con protagoniste tre drag queen: Bernadette Bassenger, Mitzi Del Bra e Felicia Jollygoodfellow.

Il secondo film (considerato la risposta statunitense a Priscilla) è A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar del 1995 con Patrick Swayze, Wesley Snipes e John Leguizamo. La pellicola ricorda effettivamente molto il film Priscilla e non solo perché la trama si basa su un viaggio in Cadillac di tre drag queen: Vida Boheme, Noxeema Jackson e Chi-Chi Rodriguez. Le risate sono assicurate.

Il terzo film risale al 2001 e si intitola Hedwig – La diva con qualcosa in più (titolo originale Hedwig and the Angry Inch) con protagonista John Cameron Mitchell nei panni della drag queen transgender Hedwig.

Il quarto film è Kinky Boots – Decisamente Diversi ed è del 2005. Parla di una fabbrica di scarpe che rischia il fallimento e per questo motivo i proprietari decidono di puntare ad un nuovo target di clienti realizzando scarpe e stivali per drag queen e travestiti.