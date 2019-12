Coming out e prima dichiarazione d’amore gay in tv nel 1996 – VIDEO

Oggi siamo abituati a vedere personaggi gay in qualsiasi serie tv e film, storie a tinte rainbow nei programmi di Barbara d’Urso e Maria De Filippi, ma 20/30 anni fa le cose erano diverse.

TG Com ieri ha pubblicato un vecchio video di Generazione X assicurando che si tratta della prima dichiarazione d’amore gay in tv.

Era il 1996 e Ambra Angiolini lesse in diretta la lettera di Francesco, un telespettatore che si era preso una cotta per Luca, uno dei ragazzi di Generazione X.

“Ciao Ambra, chi ti scrive è un ragazzo. Ti sembrerà strano, mi sono innamorato di uno dei tuoi ragazzi di Generazione X, il suo nome è Luca. Ha i capelli castani e il naso un po’ grande. Proprio il suo naso però lo rende molto affascinante. In casa da me nessuna sa che mi piacciono i ragazzi, quindi per me è stato molto difficile prendere questa decisione. Ti prego, aiutami: vorrei venire a Milano per vedere dal vivo Luca. Ti prego aiutami, io lo amo. NB: Non è uno scherzo, io desidero davvero conoscere Luca. Vorrei che lo inquadrassero di più così potrei completare la cassetta che sto registrando con tutte le sue brevi apparizioni. Luca è bellissimo”.

Al centro dello studio, prima di parlare al telefono con Francesco, Luca commentò così la lettera:

“Sto bene, ma è qualcosa che non ho mai provato. Mi fa strano stare davanti a tantissima gente, c’è una persona che si dichiara. Sicuramente non gli negherò la mia amicizia. Se non voglio provare di più? Non lo so. Diciamo che adesso mi piace un’altra persona. Fino a che non lo conoscerò. Mi farebbe piacere conoscerlo, cominciando da amici”.

Durante la telefonata di Francesco, si alzò un altro ragazzo di Generazione X, che prese la parola per difendere quella dichiarazione d’amore e parlò di una sorta di coming out fatto da Luca in trasmissione.

“Prima di tutto a me sembra una cosa molto carina. Poi non capisco perché Luca si scandalizza alle soglie del 2000. Questa è una cosa normalissima. esiste l’amore. E cosa fate “buuuuuu” voi del pubblico?! Ma ragazzi smettetela sembrate usciti dal medioevo. Poi proprio tu Luca che in trasmissione hai detto più di una volta di aver avuto un’esperienza con un ragazzo”.

Nel 1996 ero troppo piccolo per vedere la tv, o almeno i programmi di attualità, ma devo dire che guardando questa clip mi pare che Ambra abbia gestito benissimo la situazione.

Adesso però sono curioso di sapere che fine abbiano fatto Luca e Francesco. Qualcuno li conosce?



La dichiarazione d’amore gay a Generazione X.