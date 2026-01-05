Prima di noi, la seconda puntata cambia i rapporti tra i protagonisti | Nulla resta stabile

Dopo un esordio che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, la serie Prima di noi si prepara a tornare su Rai 1 con la sua seconda, attesissima puntata, in onda domenica 11 gennaio alle ore 21.30 circa. Gli spettatori verranno nuovamente immersi nell’Italia del primo Novecento, seguendo le vicende intricate della famiglia Sartori, le cui vite sono indissolubilmente legate ai grandi eventi storici che hanno plasmato il Paese. Questa nuova tranche di episodi promette di svelare nuove tensioni, scelte difficili e segreti pronti a emergere, mentre il contesto sociale e politico si fa sempre più complesso e minaccioso.

La seconda puntata, composta da due episodi avvincenti, ci porterà direttamente negli anni ’30, un decennio cruciale che vedrà i giovani Sartori affrontare le prime, vere sfide della vita adulta. I legami familiari saranno messi a dura prova da un’Italia che cambia rapidamente, sotto la crescente ombra del fascismo. Sarà un viaggio emotivo attraverso le trasformazioni sociali e le decisioni personali che modelleranno per sempre il destino di questa famiglia tormentata.

Gli anni trenta e le prime sfide dei giovani Sartori

La seconda puntata di Prima di noi si apre proiettandoci nel 1930, un periodo di profonde trasformazioni sociali e politiche che segna un punto di svolta per i giovani membri della famiglia Sartori. Essi si trovano a confrontarsi con le prime, autentiche sfide della vita, mentre le dinamiche familiari iniziano a subire forti scosse, mettendo a dura prova la loro unione.

Renzo stringe un’amicizia significativa con Flaviut, il figlio di Leone. Questo legame, nato lontano dalle differenze sociali, si scontrerà presto con il clima di crescente tensione che pervade il Paese, anticipando i conflitti che la storia imporrà. Parallelamente, Gabriele esplora ambienti più benestanti e stimolanti grazie alla sua amicizia con Luciano, un ragazzo di buona famiglia, che gli apre nuove prospettive culturali e intellettuali, alimentando i suoi sogni.

In casa Sartori, tuttavia, l’atmosfera è tutt’altro che serena. Domenico continua a destare preoccupazione nei genitori, con i suoi atteggiamenti che fanno presagire guai. Nadia, d’altra parte, appare sempre più stanca e sopraffatta, schiacciata da responsabilità che sembrano gravare in modo eccessivo sulle sue giovani spalle. Al centro di tutte queste inquietudini c’è Maurizio, il cui passato oscuro comincia a presentare il conto, minacciando di svelare segreti dolorosi che potrebbero sconvolgere gli equilibri familiari per sempre.

Fascismo, colpe nascoste e un destino incerto

Il racconto compie poi un salto temporale fino al 1938, un anno in cui l’Italia è ormai profondamente segnata dal fascismo e da un clima politico sempre più opprimente e pervasivo. Gabriele, Domenico, Renzo e Nadia si trovano a vivere in un Paese attraversato da tensioni e paure crescenti, e le scelte compiute dagli adulti influenzano in modo irreversibile il loro futuro.

Per Nadia, la perdita della madre segna un momento di profonda fragilità emotiva. L’incontro con una medium, che le profetizza l’imminente arrivo di una nuova guerra, la sconvolge ulteriormente, alimentando un senso di angoscia che sembra presagire il destino collettivo di un’Europa sull’orlo del baratro. Nel frattempo, Maurizio è tormentato dalla colpa di aver ceduto al ricatto dei fascisti, rivelando nomi di oppositori per proteggere i suoi figli. Quest’atto lo ha spezzato interiormente e lo ha isolato dalla sua stessa famiglia. Desperatamente, cerca di ricucire i rapporti, ma il peso del suo segreto è immenso.

Il suo tentativo di riavvicinamento passa anche attraverso la cultura: Gabriele e Luciano organizzano un cineclub, un simbolo di apertura e resistenza intellettuale in tempi bui. Tuttavia, Maurizio non riesce a parteciparvi pienamente, travolto dal senso di colpa e dalla fatica fisica che lo consuma. La sua vicenda culmina in un crollo drammatico nel freddo, dopo aver soccorso una donna in difficoltà. Una scena carica di significato, che lascia presagire un futuro incerto e forse tragico per il patriarca dei Sartori. L’appuntamento con queste emozioni forti è fissato per domenica 11 gennaio su Rai 1, da non perdere.