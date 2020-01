Svelata la popstar protagonista della prima puntata di RuPaul’s Drag Race 12

RuPaul – dopo aver chiamato Lady Gaga per la nona stagione, Christina Aguilera per la decima e Miley Cyrus per l’undicesima – per il debutto di RuPaul’s Drag Race 12 ha chiamato a rapporto Nicki Minaj.

E dopo aver scoperto il cast, ecco anche il nome del primo giudice d’eccezione (e chissà se come successo per Lady Gaga e Madonna, anche Nicki Minaj avrà una sfilata a lei dedicata).

Si accettano scommesse.

RuPaul’s Drag Race 12, cast e video preview

Aiden Zhane

Brita

Crystal Methyd

Dahlia Sin

Gigi Goode

Heidi N Closet

Jackie Cox

Jaida Essence Hall

Jan

Nicki Doll

Rock M. Sakura

Sherry Pie

Widow Von’Du