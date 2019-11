Niente Harry Styles: ecco chi sarà il Principe Eric in La Sirenetta

Il film su La Sirenetta ora ha anche il suo principe.

Archiviata l’ipotesi Harry Styles in pole position per il ruolo di Eric, figlio di Re Tritone, erano rimasti i bellissimi Cameron Cuffe e Jonah Hauer-King ed a “spuntarla” sarebbe stato quest’ultimo.

Ad annunciare l’arruolamento di Jonah Hauer-King è stato Variety, specificando come per l’attore questo sia un vero e proprio debutto al grande pubblico essendo lui uno sconosciuto ai più. L’unica produzione più rilevante nel suo curriculum è stata la mini serie Piccole Donne andata in onda sulla BBC un paio di anni fa.

Rising actor Jonah Hauer-King has nabbed the role of Prince Eric in Disney’s live-action remake of #TheLittleMermaid. pic.twitter.com/6lba6NX4EI — Pop Crave (@PopCrave) November 13, 2019

La Sirenetta, il cast

Oltre Jonah Hauer-King nel ruolo del Principe Eric, nel cast de La Sirenetta troviamo anche Halle Bailey in quello di Ariel, Melissa McCarthy in quello di Ursula e Daveed Diggs in quello del granchio Sebastian.