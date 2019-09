Il Principe George criticato perché fa danza, Marcello Sacchetta lo difende e parla di omosessualità

Circa una settimana fa è stata battuta la notizia che l’erede al trono d’Inghilterra, il Principe George, prenderà lezioni di danza classica. La notizia è stata riportata anche oltre oceano dove la conduttrice del Good Morning America – tale Lara Spencer – l’ha commentata con una fragorosa risata scatenando le immancabili critiche. Fra i più duri Roberto Bolle, che tramite Instagram ha dichiarato: “Trovo incredibile che Lara Spencer abbia permesso che ciò accadesse, è già abbastanza difficile per tanti bambini maschi essere presi in giro durante la crescita!“.

Anche Marcello Sacchetta, tramite il settimana Spy, ha difeso la scelta di William e Kate di assecondare il desiderio di George ed ha anche parlato di omosessualità nella danza.

“Se avesse detto che il Principe George iniziava a giocare a calcio tutto questo non sarebbe successo. […] Qualcuno pensa di fare il ballerino guardando YouTube, non è così. Il vero ballerino proviene dalla sbarra e poi decide di esplorare nuovi mondi, ma nasce dalla danza classica. Quando vedo ballerini con un’età avanzata e scarsi a livello tecnico mi viene da ridere. […] Tante persone non fanno coming out per via del pregiudizio, è anche per questo che la comunità gay fa fatica ad aprirsi: perché esistono ancora le discriminazioni. Il pregiudizio deve esserci su altre cose, non sulla scelta di portare un figlio a immettersi in un mondo di classe come il balletto. La danza è un’arte e abbiamo bisogno di artisti, se si va avanti con le prese in giro cosa facciamo?”