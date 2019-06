Principe William: “Se mio figlio George fosse gay non sarebbe un problema”

Il principe William d’Inghilterra (secondo erede al trono dopo suo padre Carlo) interpellato da un attivista LGBT presso l’associazione no profit Albert Kennedy Trust in merito all’ipotetica omosessualità dei suoi figli, ha risposto che se uno di loro dovesse in futuro fare coming out non avrebbe alcun problema.

“Se avessi figli gay? Penso che, ovviamente, reagirei assolutamente bene – ha risposto – Ci ho pensato recentemente, credo che non inizi a pensarci fino a quando non sei un genitore. Ritengo che non ci sarebbero assolutamente problemi da parte mia. L’unica cosa di cui mi preoccuperei è come la cosa verrà interpretata, visto in particolare i ruoli che i miei figli rivestono. Quindi Catherine e io ne abbiamo parlato parecchio per assicurarci che siano pronti. Penso che la comunicazione sia così importante per tutto, per aiutare a capire che devi parlare molto di cose e assicurarti come supportarti a vicenda e come affrontare la situazione. Non mi preoccupa se sono gay, mi preoccupa di come reagiranno tutti gli altri e quale sarà la pressione su di loro”.

Il principe William insieme alla duchessa Catherine hanno tre figli: George (terzo erede al trono d’Inghilterra dopo il padre ed il nonno, nato nel 2013), la piccola Charlotte (nata nel 2015) e Louis (nato nel 2018).

I’m so proud of this man here!!! What a great message he passed on with his visit to the @aktcharity today 🌈 Thank you Prince William for everything you do, and George, Charlotte and little Louis are very lucky to have you and Catherine as their parents ❤💛💚💜💙 #loveislove pic.twitter.com/OQ5BqUZ4go — The Cambridges (@loveforcambridg) June 26, 2019

The Duke of Cambridge @KensingtonRoyal @aktcharity today secured his status as a compassionate, supportive ally of the lgbtq+ community. I hope his visubile support will resonate with parents everywhere and make them think carefully and positively when or if their child comes out pic.twitter.com/ze1i2x7GOF — Tim Sigsworth MBE (@TimSigsworth) June 26, 2019

FONTE | FanPage