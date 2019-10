Instagram chiude il profilo ad un influencer e lui non capisce perché (ma i follower scoprono una sua foto “particolare”)

Chi bazzica il mondo del fitness su Instagram conosce probabilmente Fede Rossi, l’influncer da centinaia di migliaia di follower che dà consigli sulla dieta e sull’allenamento.

Il profilo Instagram del personal trainer da qualche giorno è sparito dal radar ed a svelare il motivo è stato proprio lui fra le pagine di Webboh.it:

“Mi sono ritrovato dal nulla con il profilo disabilitato, senza alcun motivo valido né una spiegazione. Sono molto odiato da sempre e ricevo una quantità di segnalazioni inaudita. Non credevo che Instagram permettesse di cancellare un account così a caso. A persone che ci lavorano reca un danno immenso. E’ già la seconda volta, la prima ad ottobre 2017, con un account da 193.000 followers. La seconda ad ottobre 2019, account da 224.000 followers. Ora non riesco neanche a creare un nuovo profilo, perché viene disabilitato immediatamente. Assurdo, non c’è tutela di alcun genere. […] non appena riuscirò a ripartire tornerò a 100.000 followers in meno di un mese”.